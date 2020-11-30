OnePlus 9 Pro показали на качественных рендерах

Дизайнер Concept Creator опубликовал изображения флагманского смартфона OnePlus 9 Pro, которые основаны на утекших в сеть данных. Смартфон должен получить 6,7-дюймовый дисплей Fluid Amoled с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц, подэкранным дактилоскопом и закругленными кромками, врезанную в левый верхний угол фронтальную камеру на 32 Мп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 875, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, стереодинамики, поддержку Dolby Atmos, квадрокамеру с 5-кратным оптическим зумом, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Ориентировочная цена OnePlus 9 Pro составляет 900 евро.

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