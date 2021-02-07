OnePlus 9 Pro показали на новых фото

Сетевые источники поделились качественными фотографиями флагманского смартфона OnePlus 9 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам нас ждет квадрокамера, созданная при участии Hasselblad. Камере прочат модуль с трехкратным оптическим зумом и лазерный помощник автофокуса. Также сообщается об изогнутом дисплеем с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и врезанной камерой, поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, беспроводной на 45 Вт, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флэш-памяти, топовой платформе Qualcomm Snapdragon 888, защите от воды и пыли согласно степени IP68. Официальный релиз смартфона должен состояться уже в следующем месяце. Его ориентировочная цена составляет 900 долларов.