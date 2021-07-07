OnePlus 9 Pro удалили из рейтинга Geekbench за манипуляции

Журналисты издания AnandTech опубликовали довольно интересную статью о смартфоне OnePlus 9 Pro — они заявили, что производитель намеренно манипулирует результатами тестов Geekbench, чтобы получить определённые преимущества. Правда, как оказалось, производитель не завышал возможности своего флагмана, чтобы получить более высокий балл, а наоборот занижал возможности устройства. Это весьма странно, но и этого хватило, чтобы Geekbench удалил данный смартфон из своего списка — возможно, в будущем устройство протестируют повторно, но пока что гаджет из общего рейтинга исключили за манипуляции. И на самом деле логика в действиях производителя, если они действительно были, есть — занижение производительности тоже приносит свои плоды.

Представители прессы заявили, что компания OnePlus целенаправленно внесла в прошивку код, который при активации определённых бенчмарков блокировал работу производительного ядра, перекладывая задачу на более экономичные в плане энергозатрат ядра. Соответственно, смартфон получил более высокую автономность в бенчмарках, что некоторым пользователям весьма понравилось. Но, конечно, стоит отметить, что пока официального ответа OnePlus не поступало, так что вся вышеуказанная информация является лишь плодом исследований независимого издания AnandTech. Будем надеяться, что вскоре производитель сообщит больше деталей и прокомментирует ситуацию с данным смартфоном. Но пока что его в Geekbench просто нет.