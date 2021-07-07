OnePlus 9 Pro удалили из рейтинга Geekbench за манипуляции

Журналисты издания AnandTech опубликовали довольно интересную статью о смартфоне OnePlus 9 Pro — они заявили, что производитель намеренно манипулирует результатами тестов Geekbench, чтобы получить определённые преимущества. Правда, как оказалось, производитель не завышал возможности своего флагмана, чтобы получить более высокий балл, а наоборот занижал возможности устройства. Это весьма странно, но и этого хватило, чтобы Geekbench удалил данный смартфон из своего списка — возможно, в будущем устройство протестируют повторно, но пока что гаджет из общего рейтинга исключили за манипуляции. И на самом деле логика в действиях производителя, если они действительно были, есть — занижение производительности тоже приносит свои плоды.

Представители прессы заявили, что компания OnePlus целенаправленно внесла в прошивку код, который при активации определённых бенчмарков блокировал работу производительного ядра, перекладывая задачу на более экономичные в плане энергозатрат ядра. Соответственно, смартфон получил более высокую автономность в бенчмарках, что некоторым пользователям весьма понравилось. Но, конечно, стоит отметить, что пока официального ответа OnePlus не поступало, так что вся вышеуказанная информация является лишь плодом исследований независимого издания AnandTech. Будем надеяться, что вскоре производитель сообщит больше деталей и прокомментирует ситуацию с данным смартфоном. Но пока что его в Geekbench просто нет.
Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
Samsung Galaxy Jump обнаружен в Google P...
Компания Samsung готовится к выпуску нового смартфона под названием Galaxy Jump, так как этот смартфон вн...
Подбираем подставку для часов и смартфон...
С ростом популярности смартфонов и часов с поддержкой технологии беспроводной зарядки популярность ...
Смартфон OPPO A53s 5G оценен в 200 долла...
Компания OPPO представила недорогой смартфон A53s 5G, который получил предустановленную прошивку ColorOS ...
В сети появились рендеры игрового смартф...
OPPO может выйти на рынок игровых смартфонов в ближайшем будущем. Причина, по которой появился данный слу...
Vivo iQOO Neo5 Lite оценен в 355 долларо...
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo5 Lite, которая стала облегченной версией ...
Samsung Galaxy F52 5G засветился на фото...
Один из китайских источников опубликовал первое живое фото смартфона Samsung Galaxy F52 5G, выход которог...
К релизу готовится Honor V50...
Крупным производителям смартфонов достаточно тяжело привлечь к себе внимание, так как новых технологий на...
Honor Play5 показали на официальном ренд...
Компания Honor поделилась изображением смартфона Honor Play5, официальный релиз которого состоится 18 мая...
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor