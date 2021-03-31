OnePlus 9 бьет рекорды продаж в Китае

Компания OnePlus представила серию смартфонов OnePlus 9 в Китае 24 марта. Вскоре после этого производитель открыл полноценный предварительный заказ, и буквально сразу компания отчиталась о 2 миллионах предварительных заказов, которые она получила на официальном сайте. Сегодня устройства, наконец, впервые поступили в продажу в Китае, и OnePlus опубликовал официальную информацию о продажах. В сообщении Weibo компания официально заявила, что первая партия смартфонов серии OnePlus 9 была продана примерно за 300 миллионов юаней. Нужно отметить, что производителю понадобилось всего 10 секунд, чтобы распродать всю партию нового поколения. Вероятно, из-за такого спроса производитель перенесет глобальный запуск смартфона.

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