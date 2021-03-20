OnePlus 9 хотят купить два миллиона человек

Компания OnePlus объявила о том, что в одном только Китае два миллиона человек оставили заявку на покупку флагманских смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Судя по всему, первые партии ожидаемых новинок будут раскуплены за считанные минуты. Напомним, что официальная презентация смартфонов состоится 24 марта, а старт китайских продаж – 30 марта.

Напомним, что старшая модель получит основную камеру, разработанную компанией Hasselblad. В главном модуле будет использоваться топовый датчик изображения Sony IMX789, а в сверхширокоугольном модуле – Sony IMX766. Также устройству прочат главный 8-Мп модуль телефото и 2-Мп модуль для макрофотографии, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, флагманскую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и от 128 ГБ флеш-памяти.