OnePlus 9 и 9 Pro получили апдейт до OxygenOS 11.2.4.4

Не прошло и месяца с тех пор, как OnePlus официально запустила серию смартфонов OnePlus 9. Но компания уже выпускает четвертое обновление системы для этих смартфонов — последняя сборка программного обеспечения представлена в виде OxygenOS 11.2.4.4. Текущее обновление системы для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro снова содержит улучшения и исправления в дополнение к исправлениям безопасности от апреля 2021 года. Обновление также идет в комплекте с пакетом GMS (Google Mobile Services) от марта 2021 года. Согласно журналу изменений (через разработчиков XDA), последнее обновление включает улучшения стабильности зарядки, чувствительности клавиатуры по краям, улучшенный контроль температуры. Советуем обновиться до текущего патча.