OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro сильно подешевели на Amazon

Сетевые источники сообщают о том, что смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro рекордно подешевели на Amazon. Старшая модель в версии с 256 ГБ флеш-памяти стоит 800 долларов, а стандартная – 600 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что OnePlus 9 Pro характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:3216 пикселей и динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц, платформой Snapdragon 888, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, квадрокамерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхширокоугольным модулем, 8-Мп телефотомодулем и 2-Мп вспомогательным датчиком, 16-Мп селфи-камерой, стереодинамиками, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 50 Вт, защитой от пыли и влаги согласно степени IP68.
Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
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