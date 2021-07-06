OnePlus 9 подешевел в США до 550 долларов

Популярные американские магазины Amazon и B&H снизили цену на разблокированную версию смартфона OnePlus 8 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти до 650 долларов. При этом у оператора AT&T за флагман просят 600 долларов, а при покупке в Best Buy и активации в сети Verizon смартфон обойдется в 550 долларов.

Напомним, что OnePlus 9 оснащается 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц и 10-битной глубиной цвета, топовым процессором Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, тыльной камерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхиширокоугольным модулем и 2-Мп вспомогательным датчиком, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 50 Вт, защитой от пыли и влаги согласно степени IP68 и стереодинамиками.