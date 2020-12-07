OnePlus 9 показали на схематичном рендере

Вслед за утекшей в сеть фотографией источники опубликовали 3D-изображение смартфона OnePlus 9, выход которого ожидается в следующем году. Рендер демонстрирует сдвоенную основную камеру, однако вполне возможно наличие третьего вспомогательного датчиками в итоговом варианте устройства. Ранее в сети появились слухи о том, что OnePlus перенесет выход OnePlus 9 и 9 Pro с апреля на март 2021 года.

Что до характеристик, OnePlus 9 прочат врезанную по центру дисплея фронтальную камеру, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц, модемом Snapdragon x60 5G и графикой Adreno 660, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, 6,48-дюймовый Fluid AMOLED-экран разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также подэкранный дактилоскопический сенсор.