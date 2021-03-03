OnePlus 9 показали на свежих рендерах

Ожидается, что OnePlus официально расскажет о новой линейке смартфонов OnePlus 9 уже на следующей неделе. Компания уже начала некоторое время назад тизерить свое партнерство с Hasselblad, но нам придется подождать до 8 марта, чтобы узнать больше информации о данном устройстве в ходе полноценной презентации. Кроме того, теперь известный поставщик секретной информации Эван Бласс раскрыл внешность устройства в новых цветах и рассказал о деталях предварительного заказа на смартфоны. В своем сообщении Эван Бласс сообщает, что предварительные заказы на серию OnePlus 9 начнутся 23 марта. Также он сообщил, что обладатели предварительного заказа получат подарки — OnePlus Buds Z при покупке OnePlus 9 и OnePlus Buds Z в издании Стива Харрингтона при покупке OnePlus 9 Pro.