OnePlus 9 получил важный апдейт операционной системы

Сегодня, 1 апреля, OnePlus выпускает внеочередное обновление для недавно выпущенных OnePlus 9 и 9 Pro. Однако, в отличие от первого апдейта, этот кажется большим, с множеством исправлений ошибок и обновлением патча безопасности. Устройства OnePlus 9 страдали от проблем с безопасности, что приводило к неудачным цифровым платежам еще до того, как смартфоны поступили в продажу. На это указали многие журналисты, написавшие обзор, которые получили данные устройства до официальной даты релиза. К счастью, OnePlus разобрался с проблемой. При этом вес апдейта OxygenOS 11.2.2.2 не очень большой — около 378 МБ. Большая часть этого апдейта обращена в сторону безопасности, исправления мелких багов и недоработок прошивки новых флагманов.