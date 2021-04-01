OnePlus 9 получил важный апдейт операционной системы

Сегодня, 1 апреля, OnePlus выпускает внеочередное обновление для недавно выпущенных OnePlus 9 и 9 Pro. Однако, в отличие от первого апдейта, этот кажется большим, с множеством исправлений ошибок и обновлением патча безопасности. Устройства OnePlus 9 страдали от проблем с безопасности, что приводило к неудачным цифровым платежам еще до того, как смартфоны поступили в продажу. На это указали многие журналисты, написавшие обзор, которые получили данные устройства до официальной даты релиза. К счастью, OnePlus разобрался с проблемой. При этом вес апдейта OxygenOS 11.2.2.2 не очень большой — около 378 МБ. Большая часть этого апдейта обращена в сторону безопасности, исправления мелких багов и недоработок прошивки новых флагманов.

Комментарии и отзывы OnePlus 9
Обзоры:
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Новости:
ZTE представит свою прошивку MyOS 30 марта

ZTE, китайская технологическая компания, сегодня официально анонсировала свой новый интерфейс мобильной о...
Samsung Galaxy A50 и Galaxy A50s получили Android 11

Смартфоны Samsung Galaxy A50 и Galaxy A50s были одними из самых продаваемых смартфонов Samsung своего вре...
Moto G10 Power готовятся к релизу Moto G30

Motorola наконец подтвердила дату запуска Moto G10 Power и G30 в Азии. Если вы помните, компания уже выпу...
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
Представленный обновленный ПК Dell Alien...
Представленный обновленный ПК Dell AlienКомпания Dell пополнила ассортимент игровых настольных ПК обновленной моделью Alienware Aurora Ryzen Edit...
Ноутбук Dere TBook T10 с процессорами In...
Ноутбук Dere TBook T10 с процессорами InНаконец-то официально представлен ноутбук Dere TBook T10 с высококлассными характеристиками по стартовой ...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 позво...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 позвоГрядущий игровой смартфон Nubia Red Magic 6 по словам компании, может увеличить объем оперативной памяти ...
Игровой смартфон Black Shark 4 показали ...
Игровой смартфон Black Shark 4 показали В сети появились живые фото и официальные постеры геймерского смартфона Black Shark 4, официальная презен...
Пакистанский суд восстановил TikTok в ст...
Пакистанский суд восстановил TikTok в стВысокий суд Пакистана отменил постановление от 11 марта, обязывающее Управление электросвязи Пакистана за...
realme X7 Pro 5G выйдет 26 января...
realme X7 Pro 5G выйдет 26 январяКомпания realme начала глобальное релиз серии X7 с запуска Realme X7 Pro в Таиланде. Позже компания подтв...
Характеристики Xiaomi MI 11 Lite слили д...
Характеристики Xiaomi MI 11 Lite слили д29 марта Xiaomi проведет глобальную презентацию, чтобы анонсировать новые телефоны серии Mi 11, такие как...
OPPO F19 Pro выйдет 8 марта...
OPPO F19 Pro выйдет 8 мартаИнсайдеры, которые ранее радовали нас достаточно достоверными сливами информации сообщают, что OPPO выпус...
Представлена материнская плата MSI MPG Z...
Представлена материнская плата MSI MPG ZMSI и EK представили материнскую плату MSI MPG Z590 Carbon EK X с встроенным моноблоком. Новый продукт бу...
Лучшая оперативная память DDR4. HyperX F...
Лучшая оперативная память DDR4. HyperX FОперативная память крайне важна для пользователя, так как она отвечает за производительность компьютера. ...
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дис...
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисНе так давно компания Cubot расширила модельный ряд умных часов, представив Cubot C3 с круглым 1.3-люймов...
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучша...
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. ЛучшаТрансляции на Youtube и Twitch имеют такой объем аудитории, которому могут позавидовать федеральные канал...
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишамиОбзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкойОбзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкой
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгонОбзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгон
Обзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby AtmosОбзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby Atmos
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor