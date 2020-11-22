OnePlus 9 получит две 48-Мп камеры

В сети появились подробности об основной камере смартфона OnePlus 9, который еще не был представлен официально. Итак, тыльная камера получит три модуля. Главный основан на неназванном 48 Мп датчике изображения (точно не Sony IMX586) и объективе с фокусным расстоянием 6 мм. Сверхширокоугольный модуль также получит датчик на 48 Мп. О третьем модуле информации нет – скорее всего, это будет камера для макросъемки.

Ранее сообщалось, что в серию OnePlus 9 войдут сразу три модели. OnePlus 9 прочат топовый 5-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 875, AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, защиту согласно степени IP68, модуль NFC, стереодинамики, поддержку проводной быстрой зарядки на 65 Вт и беспроводной на 40 Вт.