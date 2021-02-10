OnePlus 9 получит продвинутую камеру

Некоторое время назад появилась информация о том, что производитель смартфонов OnePlus планирует использовать камеры от Hasselblad. Точнее, конечно, речь не о полноценном модуле камеры, а лишь об оптике — сенсоры изображений для смартфона делает компания Sony или Samsung. Соответственно, благодаря новой оптике и прочим системам от Hasselblad, новый флагманский смартфон должен снимать на более высоком уровне качества с лучшим светом. Но на текущий момент это лишь слухи, так как никаких точных описаний продукта нет и не будет в ближайшем будущем — пока сам гаджет не предоставят на тест журналистам. А случится это сразу на релизе, примерно в марте этого года. Тогда можно будет говорить о качестве съемки новой системы камер.

Комментарии и отзывы OnePlus 9
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