OnePlus 9 продали тиражом 2 миллиона ещё до релиза

Уже не новость, что OnePlus официально объявит о серии OnePlus 9 23 марта, в то время как она будет запущена в Китае 24 марта. Более того, новые модели уже выставлены на предварительный заказ в Китае с 9 марта. Теперь производитель поделился информацией о том, что количество бронирований для серии OnePlus 9 превысило 2 миллиона во всех розничных каналах. То есть, фактически, производитель еще до релиза продал два миллиона смартфонов. Инсайдеры сообщают, что это самое большое количество бронирований грядущего смартфона за всю историю OnePlus. При этом нужно понимать, что смартфон еще официально не анонсировали — пользователи не знают о характеристиках устройства, не понимают, как он будет работать и какие у него будут преимущества на самом деле.