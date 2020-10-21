OnePlus 9 создают под кодовым названием Lemonade

Флагман OnePlus 8T только появился в продаже, а сетевые инсайдеры уже раскрыли планы компании OnePlus о разработке новых смартфонов. Искатель утечек @MaxJmb сообщил о том, что OnePlus 9 разрабатывается под кодовым наименованием «Лимонад» (Lemonade). Предполагается, что смартфон получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 875, AMOLED-экран с частотой обновления изображения минимум 120 Гц, проводную быструю зарядку мощностью как минимум 65 Вт и более продвинутую многомодульную основную камеру. Дата выхода устройства пока не называется, но обычно номерные смартфоны OnePlus дебютируют весной.