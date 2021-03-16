OnePlus 9 уже доступен для предзаказа

Компания OnePlus начала принимать предзаказы на смартфоны серии OnePlus 9, официальная презентация которых запланирована на 23 марта. Также китайский производитель объявил о том, что новые флагманы получат двухлетнюю гарантию.

По предварительным данным, OnePlus 9 5G получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 90 Гц, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ встроенной памяти, основную камеру от Hasselblad с датчиками изображения Sony IMX789 и Sony IMX766, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, батарею на 4500 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки.