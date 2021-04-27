OnePlus 9R готовится к продаже в Китае

OnePlus 9R, самый дешевый смартфон в серии флагманских телефонов OnePlus 9, дебютировал в Индии в прошлом месяце, а вскоре после этого компания запустила то же устройство в своей родной стране, Китае. Теперь топовый вариант OnePlus 9R с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти можно купить по цене 3499 юаней, что примерно равно 539 долларам. Что касается других моделей, вариант на 8 ГБ + 128 ГБ стоит 2999 юаней (примерно 462 доллара США), а модель 8 ГБ + 256 ГБ — 3299 юаней (около 509 долларов США). Примерно по этой цене стоит ожидать появления смартфона на территории нашей страны, но стоит учитывать небольшой повышение стоимости устройства из-за налогов и транспортировки. Но если вы хотели получить доступный смартфон новой линейки данного бренда, то стоит немного подождать.