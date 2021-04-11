OnePlus 9R выйдет за пределы индийского рынка

Сетевые источники сообщили о том, что вышедший недавно в Индии смартфон OnePlus 9R скоро появится в китайской продаже. В отличие от индийской цены в 555 долларов, в Поднебесной за новинку попросят всего 460 долларов.

Напомним, что аппарат оснащается производительной платформой Qualcomm Snapdragon 870, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX586), 16 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и предустановленной ОС Android 11 с прошивкой Oxygen OS. Как и у старших моделей OnePlus 9 и 9 Pro, в смартфоне отсутствует 3,5-мм разъем для наушников.