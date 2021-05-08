OnePlus 9R возглавил рейтинг бенчмарка Master Lu

В сети появился обновленный рейтинг бенчмарка Master Lu, в который вошли смартфоны с самой плавной работой. Удивительно, но его лидером стал OnePlus 9R, который оснащается 120-Гц дисплеем и не топовой платформой Snapdragon 870. Возможно, секрет успеха в новой прошивке ColorOS, которая пришла на смену Hydrogen OS. Второе место занял Lenovo Legion Duel 2 с флагманским процессором Snapdragon 888, кадровой частотой 144 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 720 Гц. Тройку замкнул бестселлер Redmi K40 Game Enhanced Edition. В десятку также вошли Realme Q3 Pro и Q3, ZTE Axon 30 Ultra, Realme X7 Pro Extreme Edition, Sony Xperia 1 III, ZTE Axon 30 Pro и Sony Xperia 5 III.