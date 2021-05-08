OnePlus 9R возглавил рейтинг бенчмарка Master Lu

В сети появился обновленный рейтинг бенчмарка Master Lu, в который вошли смартфоны с самой плавной работой. Удивительно, но его лидером стал OnePlus 9R, который оснащается 120-Гц дисплеем и не топовой платформой Snapdragon 870. Возможно, секрет успеха в новой прошивке ColorOS, которая пришла на смену Hydrogen OS. Второе место занял Lenovo Legion Duel 2 с флагманским процессором Snapdragon 888, кадровой частотой 144 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 720 Гц. Тройку замкнул бестселлер Redmi K40 Game Enhanced Edition. В десятку также вошли Realme Q3 Pro и Q3, ZTE Axon 30 Ultra, Realme X7 Pro Extreme Edition, Sony Xperia 1 III, ZTE Axon 30 Pro и Sony Xperia 5 III.

Комментарии и отзывы OnePlus 9R
Новости:
Huawei выпустит три новых складных смартфона

Китайская компания Huawei планирует выпустить три новые складные смартфоны на рынке. ...
Официально: Redmi Note 10S представят 13 мая

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Redmi Note 10S появится в продаже 13 мая. Первым рынком стан...
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу

Как многие знают, чемпионат Европы по футболу 2020 был перенесен на этот год. До его начала остается чуть...
Опубликована фотоподборка с камеры смартфона Xiaomi Mi 11i

Вчера компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на макро-модуль камеры смартфона Mi 11i, а уже с...
Смартфон Nokia 4.2 обновили до Android 11

Компания HMD Global выпустила обновление до Android 11 для смартфона Nokia 4.2, дебютировавшего два года ...
Представлены блоки питания Cougar VTE X2...
Представлены блоки питания Cougar VTE X2Компания Cougar пополнила ассортимент блоков питания серией VTE X2 ARGB, в которую вошли три модели мощно...
Обзор Lust from Beyond. Хоррор для взрос...
Обзор Lust from Beyond. Хоррор для взросСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию долгожданную новинку разработчиков из студии Movie Games...
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучши...
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. ЛучшиТестируемый сегодня ультрабук-трансформер ASUS ZenBook Flip S UX371EA построен на базе нового процессора ...
Беззеркальная камера Sony A7IV засветила...
Беззеркальная камера Sony A7IV засветилаЕще не представленная официально беззеркальная полнокадровая камера Sony A7IV засветилась на сайте одного...
Кинокамеру Sony FX3 показали на фото...
Кинокамеру Sony FX3 показали на фотоВ сети появились первые изображения кинокамеры Sony FX3 с байонетом E-mount, которая выполнена в форм-фак...
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газоноко...
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокоСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для ухода за газоном. Встречайте,...
Выход игры Resident Evil: Welcome to Rac...
Выход игры Resident Evil: Welcome to RacResident Evil - это известный во всем мире бренд игр-стрелялок по зомби, он впервые был выпущен в 1996 го...
Защищенный смартфон Ulefone Armor 8 Pro ...
Защищенный смартфон Ulefone Armor 8 Pro В конце апреля компания Ulefone выпустила защищенный смартфон Armor 8 Pro, который был оценен в 250 долла...
OPPO Reno2 F получил обновление до Andro...
OPPO Reno2 F получил обновление до AndroВ конце января OPPO запустила бета-программу и представила ColorOS 11 на базе Android 11 для OPPO Reno2 F...
ASUS представила компактную видеокарту G...
ASUS представила компактную видеокарту GASUS GeForce RTX 3060 Phoenix представляет собой 2,5 слотовую видеокарту с одним вентилятором. ...
Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra представлен ...
Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra представлен Компания Xiaomi представила топовый смартфон Mi 11 Ultra, который оценен в 775 евро за базовую версию. Но...
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (...
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (В рамках «Лаборатории» в конце прошлого года мы проводили тестирование корпуса Fractal Design Meshify 2 X...
Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофеОбзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофе
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Обзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометрОбзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометр
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor