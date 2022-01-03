OnePlus 9RT готов к мировому релизу

Индийское отделение компании OnePlus подтвердило глобальный релиз смартфона OnePlus 9RT, который вышел в Китае еще в октябре прошлого года. Точная дата мирового выхода пока не раскрывается, но случится это «скоро».

Напомним, что оцененный от 510 долларов смартфон характеризуется 6,62-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, новой системой охлаждения с тепловой трубкой, стереодинамиками, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 с оптической стабилизацией), сверхширокоугольным модулем (сенсор Sony IMX481) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт.