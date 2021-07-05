OnePlus 9T получит 120-Гц LTPO OLED-дисплей

В сети появилась очередная порция сведений о флагманском смартфоне OnePlus 9T, выход которого должен состояться уже в сентябре этого года. Утверждается, что грядущая новинка получит тыльную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп. OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, напомним, оснащаются 50-Мп главным модулем. Как и в случае со все еще актуальными флагманами, камера будет создана в сотрудничестве с компанией Hasselblad.

Также устройству прочат новенькую флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 888 Plus и дисплей Samsung OLED с кадровой частотой 120 Гц, выполненный по технологии LTPO. Данная технология может похвастаться высокой энергоэффективностью, благодаря изменяющейся с шагом в 1 Гц кадровой частоте.
Комментарии и отзывы OnePlus 9T
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