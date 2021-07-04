OnePlus 9T выпустят уже в текущем квартале

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне OnePlus 9T, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат фирменную оболочку ColorOS 11 на базе ОС Android 11, экран Samsung E4 AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 888, а не новую Snapdragon 888 Plus и основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 108 Мп, созданную вместе с компанией Hasselblad. При этом, официальный релиз должен состояться уже в сентябре этого года. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается. Его предшественник OnePlus 9 стоил на старте продаж 700 и 800 евро за варианты на 8/128 и 12/256 ГБ памяти.