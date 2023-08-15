OnePlus Ace 2 Pro можно пользоваться даже в дождь

Передовой смартфон OnePlus Ace 2 Pro получил уникальную микроархитектуру экрана, который теперь может определить местоположение вашего пальца в момент касания даже при наличии влаги на дисплее, чего остальные смартфоны просто не умеют. В честь этого компания OnePlus опубликовала видеоролик о новой функции в китайской социальной сети, рассказав о разработке, которая использует специальный чип для алгоритмического определения времени и места прикосновения вашего пальца к экрану. Это то, в чём нынешние смартфоны не справляются с поставленной задачей, включая дорогостоящие флагманы от Apple и Samsung. Чтобы подчеркнуть это преимущество, компания показала, как можно использовать OnePlus Ace 2 Pro и iPhone 14 Pro, пока на них льётся вода.

И, естественно, у флагмана компании Apple с этим огромные проблемы, потому что устройство не позволяет даже экран разблокировать в случае воды на экране — сенсор просто не способен правильно распознать нажатия пользователя, тогда как смартфон OnePlus отлично справляется с задачей. Новый гаджет поступит в продажу в Китае 16 августа, но его ещё не анонсировали для других рынков, хотя мы просто уверены, что в конечном итоге производитель выпустит устройство в Европе и США. Это довольно интересное устройство, но, конечно, на преимуществе в виде возможности использовать смартфон под ливнем выехать не получится — всё же пользователи ценят немного иные преимущества. Но это очень приятный бонус, который кому-то понравится.
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