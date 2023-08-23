OnePlus Ace 2 Pro появился в продаже

Компания OnePlus дала старт китайским продажам флагманского смартфона OnePlus Ace 2 Pro, который доступен за 410, 465 и 550 долларов в версиях с 12 ГБ/256 ГБ, 16/512 ГБ и 24/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6,74-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм², тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 150-Вт быстрой зарядки.