OnePlus Ace 3 Pro уже в разработке

Смартфон OnePlus Ace 3 был представлен месяц назад, но китайский производитель уже готовит модель Ace 3 Pro. Устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флэш-памяти, а также изогнутого дисплея.

Напомним, что модель Ace 3 Pro оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2780:1264 пикселя, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 9140mm², оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.
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