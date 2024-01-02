OnePlus Ace 3 будет запускать игры в режиме 1,5К/120 Гц

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Ace 3, официальная презентация которого состоится уже через два дня, 4 января. Итак, аппарат получит специальный игровой режим для запуска всех игр в полном разрешении 1,5К со 120 кадрами в секунду. Это стало возможно за счет движка Super Frame Super Picture Engine, базирующегося на новом «независимом графическом чипе». Последний повышает разрешение и производительность, а также снижает энергопотребление.

Ранее стало известно, что смартфон оснастят 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,78-дюймовым дисплеем Oriental производства BOE с яркостью 4000 кд/м2, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, селфи-камерой на 16 Мп и основной камерой разрешением 50 Мп.