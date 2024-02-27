OnePlus Ace 3V получит поддержку 100-Вт зарядки

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне среднего уровня OnePlus Ace 3V, официальный релиз которого ожидается грядущей весной. Итак, аппарат получит еще не представленную официально однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 c производительностью на уровне чипов Snapdragon 8-й серии, до 16 ГБ оперативной памяти, плоский экран OLED с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Если учесть, что OnePlus Ace 2V в свое время вышел в международную продажу под названием OnePlus Nord 3, то и Ace 3V могут переименовать в OnePlus Nord 4 или Nord 5 к глобальному релизу.