OnePlus Ace 5 Pro появился в продаже

Напомним, что смартфон оснащается флагманским 3-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, мощной системой охлаждения Tiangong Cooling Elite, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Гц и технологией 8T LTP, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 и оптическая стабилизация), 8-Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 6100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и предустановленной оболочкой ColorOS 15 на базе ОС Android 15.