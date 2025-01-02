OnePlus Ace 5 Pro появился в продаже

Компания OnePlus выпустила в китайскую продажу смартфон OnePlus 5 Pro, который был представлен неделю назад. За новинку просят от 465 до 645 долларов за версии от 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно. Также предусмотрены варианты с керамической тыльной панелью, которые оценены в 590 и 675 долларов за топовые конфигурации.

Напомним, что смартфон оснащается флагманским 3-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, мощной системой охлаждения Tiangong Cooling Elite, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Гц и технологией 8T LTP, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 и оптическая стабилизация), 8-Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 6100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и предустановленной оболочкой ColorOS 15 на базе ОС Android 15.
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