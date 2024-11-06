OnePlus Ace 5 получит SoC Snapdragon 8 Gen 3

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 5, официальная презентация которого ожидается в конце этого или начале следующего года. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, до 512 ГБ флэш-памяти UFS 4.0, 6,78-дюймового OLED-дисплея от компании BOE c разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, батареи ёмкостью 6300-6500 мАч (ранее сообщалось об аккумуляторе на 7000 мАч), а также тройной основной камеры с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив на датчике изображения Samsung JN1).