OnePlus Ace 5V может получить аккумулятор на 7000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что в компании OPPO сейчас тестируют некий 6,7-дюймовый смартфон с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч. Некоторые источники считают, что речь идет о модели OnePlus Ace 5V. Также инсайдеры утверждает, что в следующем году большинство среднебюджетных смартфонов будут оснащаться батареями ёмкостью 7000 мАч.

Напомним, что предыдущие слухи приписывали OnePlus Ace 5V наличие флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, экрана от компании BOE с разрешением 1,5K, тыльной камеры с главным модулем на базе датчика изображения Sony IMX906 и телевиком на ISOCELL JN1.