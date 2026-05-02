Vivo Y600 Pro стал хитом продаж

Компания Vivo отчиталась об успехах смартфона Y600 Pro, который появился в китайской продаже пару дней назад. Утверждается, что новинка мгновенно стала хитом продаж, но конкретных цифр производитель не приводит.

Напомним, что оцененный от 290 долларов Vivo Y600 Pro оснащается аккумулятором ёмкостью 10200 мАч и плотностью энергии до 886 Втч/л. Новинка также характеризуется поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой стандарта HDR, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300e, ОЗУ стандарта LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой жидкостного охлаждения VC, 50-Мп основной и 32-Мп фронтальной камерами, стереодинамиками, модулем NFC, ИК-портом и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.