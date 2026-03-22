OnePlus Ace 6 Ultra получит 165-Гц экран

Авторитетный инсайдер Wisdom Pikachu поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 6 Ultra, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Устройству приписывают наличие 6,8-дюймового дисплея с кадровой частотой 165 Гц и флагманского 3-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,21 ГГц.

Напомним, что осенью прошлого года был представлен смартфон OnePlus Ace 6, который имеет в своем оснащении производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц, 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1272 пикселя, частотой обновления от 60 Гц до 165 Гц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, батарею ёмкостью 7800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и поддержку обходной зарядки, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 16 Мп, корпус с металлической рамкой, а также защиту от пыли и влаги (IP66, IP68, IP69 и IP69K).