OnePlus Ace 6 появился в продаже

Компания OnePlus дала старт китайским продажам смартфона Ace 6, который был представлен несколько дней назад. Цена базовой конфигурации с 12 оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет эквивалент 365 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,3 ГГц, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1272 точки, кадровой частотой до 165 Гц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, аккумулятором ёмкостью 7800 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и обходной зарядок, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 112°), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, корпусом с металлической рамкой, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.