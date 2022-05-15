OnePlus Ace Racing Edition доступен для предварительного заказа

Новый смартфон OnePlus Ace Racing Edition теперь доступен для предварительного заказа в Китае. Представят устройство 17 мая. В сети уже появились его характеристики и предполагаемый дизайн.

OnePlus Ace Racing Edition оснащен 6,59-дюймовым ЖК-экраном IPS с разрешением FHD+. Устройство имеет боковой сканер отпечатков пальцев. Модуль камеры квадратной формы на задней панели телефона имеет 64 МП основную камеру. Он сочетается с 8 МП сверхширокоугольным объективом и 2 МП камерой. В вырезе дисплея находится 16 МП селфи-камера. Телефон будет работать на ОС Android 12 с ColorOS. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Технические характеристики OnePlus Ace Racing Edition практически идентичны характеристикам OPPO K10 5G. Следовательно, похоже, что он может работать на SoC Dimensity 8000. Конфигурации памяти: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Устройство будет доступно в сером и синем цветовом исполнении.