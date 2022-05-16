OnePlus Ace Racing Edition оснащен мобильной платформой MediaTek Dimensity 8100-Max

OnePlus Ace Racing Edition, также известный как Speed ​​Edition, поступит в продажу в Китае 17 мая. До анонса были раскрыты некоторые ключевые характеристики будущего смартфона. Ace Racing Edition будет оснащен ЖК-экраном с переменной частотой обновления до 120 Гц. Кроме того, он будет работать на SoC MediaTek Dimensity 8100-Max. Этот телефон, похоже, позаимствовал свой дизайн у OnePlus 10 Pro и будет запущен в синем и сером цветах. Будут доступны варианты памяти до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной памяти. Что касается камеры, устройству приписывают основную тройную камеру на задней панели с 64 МП сенсором, фронтальная камера на 16 МП.

Устройство получит аккумулятор емкостью 4890 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super Flash Charge.