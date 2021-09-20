OnePlus Больше не будет выпускать T-модели смартфонов

Начиная с OnePlus 3T, компания OnePlus традиционно объявляет T-вариант своих флагманских смартфонов. Для людей, ожидающих выпуска OnePlus 9T или Oneplus 9T Pro, у нас плохие новости — OnePlus официально подтвердила, что в этом году такие модели смартфонов выпущены не будут. Информация была подтверждена OnePlus на брифинге для прессы (об этом сообщило издание XDA Developers), на котором подробно описывались планы на будущее данного производителя смартфонов. Источник сообщает, что представитель OnePlus добавил, что, хотя T-вариантов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro не будет, будут и другие релизы этих же смартфонов, но какие именно пока что никто точно не сказал. В августе утечка показала, что OnePlus запустит T-вариант OnePlus 9R, и он будет запущен как OnePlus 9RT / OnePlus 9 RT. Источник также сообщил, что появятся два новых телефона Nord. По слухам, выпуск OnePlus 9 RT запланирован на 15 октября.

В предполагаемых спецификациях OnePlus 9 RT упоминается, что телефон будет иметь 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, версию чипсета Snapdragon 870 с более высокими частотами, основную камеру Sony IMX766 50MP, аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки 65 Вт. Он также должен иметь сканер отпечатков пальцев в дисплее. Также сообщалось, что он будет запущен с OxygenOS 12 на базе Android 12 из коробки — новая версия OxygenOS будет поставляться с новыми функциями, такими как переработанный пользовательский интерфейс, плавающие окна, улучшенные настройки конфиденциальности, магазин тем и цифровой сейф.
Комментарии и отзывы OnePlus 9T
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