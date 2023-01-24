OnePlus Buds Pro 2 первыми получат уникальную функцию из Android 13

Некоторое время назад разработчики из компании Google официально заявили, что в операционной системе Android будет поддерживаться технология Spatial Audio, которая отвечает за трекинг положения головы пользователя и соответствующее взаимодействие с объёмным звуком. Например, если вы смотрите фильм в наушниках, которые поддерживают эту технологию, то при повороте головы источник звука будет оставаться условно на том же месте, что позволяет глубже погрузиться в виртуальный мир и получить больше удовольствия от поглощения контента. При этом стоит отметить, что на рынке пока что нет наушников, которые эту технологию поддерживают, так что попробовать то, как эта технология работает, пока что проблематично. Но, видимо, вскоре ситуация изменится.

Дело в том, что инсайдеры сегодня сообщили весьма интересную информацию о том, что наушники OnePlus Buds Pro 2, вероятно, станут первыми на рынке с поддержкой новой технологии. Учитывая, что производитель ранее выпускал относительно недорогие варианты наушников, это отличная возможность получить доступ к передовым технологиям за вполне адекватные деньги. Правда стоит сразу отметить, что далеко не все смартфоны получили обновление до Android 13 с поддержкой этой технологии, плюс не весь контент работает со Spatial Audio. Значит, придётся потратить некоторое время, чтобы даже с этими наушниками получить доступ к пространственному звуку, но результат того вполне стоит, так что обратите внимание.
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