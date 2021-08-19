OnePlus Buds Pro доступны в Европе

OnePlus Buds Pro, новейшие беспроводные наушники китайского производителя смартфонов, были выпущены в прошлом месяце вместе со смартфоном Nord 2. Наушники TWS представляют собой профессиональный вариант наушников OnePlus Buds, выпущенных в прошлом году. После запуска беспроводных наушников в Китае несколько недель назад OnePlus теперь сделал их доступными для покупки в Великобритании и Европе. В Великобритании они стоят 139 фунтов стерлингов, а на европейском рынке — 149 евро. Наушники доступны в двух цветовых вариантах — глянцевом белом и матовом черном из официального магазина OnePlus. С точки зрения дизайна OnePlus Buds Pro по форме похож на Apple AirPods Pro, но, чтобы отличаться от продукта Apple, есть блестящий хромированный стержень. Также наушники оснащены парой 11-миллиметровых драйверов и поддерживают соединение Bluetooth 5.2.

Важно отметить, что модель поставляется с поддержкой интеллектуального адаптивного шумоподавления, которая автоматически регулирует степень шумоподавления в зависимости от окружающей среды пользователя. Также имеется поддержка аудиокодека высокой четкости с низкой задержкой (LHDC). Для правильной работы с функцией активного шумоподавления имеется установка из трех микрофонов, которая, как утверждается, отфильтровывает шум до 40 дБ. Компания также добавила поддержку звука Dolby Atmos. Что касается времени автономной работы, OnePlus Buds Pro предлагает до 38 часов прослушивания музыки с зарядным чехлом. Однако без зарядного чехла и с активным шумоподавлением время работы от аккумулятора сокращается до пяти часов и семи часов без ANC.