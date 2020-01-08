OnePlus Concept One использует электрохромное стекло

OnePlus представила новый смартфон Concept One. Производитель изготовили смартфон в традиционной форме моноблока с ярким дизайном. По мнению, критиков и аналитиков, то что сделали OnePlus станет стандартом для будущих смартфонов.

Concept One впервые представила электрохромное стекло. Новая технология скрывает камеру в телефоне. Теперь ее не видно на задней панели. Стоит включить камеру и она появится. Разработчики придали смартфону яркий внешний дизайн, напоминает он дизайн суперкаров.

Несомненно, мы видим уникальный телефон с уникальной идеей. Но это всего лишь демонстрация смартфона, пойдет ли он в серийное производство, компания умалчивает.