OnePlus Gallery 4.0.77 предлагает пользовательский интерфейс OxygenOS 11

Китайская компания OnePlus недавно выпустила стабильное обновление OxygenOS 11 для своей флагманской серии OnePlus 8. И теперь же компания, индивидуально обновляет приложения, чтобы они соответствовали последнему пользовательскому интерфейсу.

OnePlus Gallery 4.0.77 теперь развертывается через Google Play Store с изменениями пользовательского интерфейса, функциональности и многого другого. Новое обновление для приложения OnePlus Gallery доступно всем пользователям OnePlus. Это означает, что пользователи старых версий OxygenOS и Android могут наслаждаться новым интерфейсом. Для этого нужно обновить приложение на последнюю версию (4.0.77) в Google Play Store.

Главное изменение в пользовательском интерфейсе ориентирован на режим работы одной рукой и доступность.