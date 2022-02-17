OnePlus Nord 2 CE оценен в 400 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Nord 2 CE, которая появится в европейской продаже 3 марта. Цена новинки составляет 405 долларов.

Смартфон характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900 с модемом для сотовых сетей 5G, 6,53-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя слотами для карт SIM, подэкранным дактилоскопом, слотом для карт памяти microSD, модулем NFC, размерами 160,6:73,2:7,8 мм и массой 173 г.