OnePlus Nord 2 CE показали на качественных рендерах

В сети появились качественные изображения смартфона OnePlus Nord 2 CE, официальный релиз которого ожидается уже 11 февраля. Если верить источнику, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 900, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, врезанную селфи-камеру на 16 Мп, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12 и 3,5-мм гнездом для наушников. Ориентировочная цена базового варианта с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составляет 300 евро.