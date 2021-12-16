OnePlus Nord 2 CE показали на рендерах

В сети появились первые изображения смартфона OnePlus Nord 2 CE, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 900, до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки на 65 Вт, тройную основную камеру на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 3,5-мм разъем для наушников, стереодинамики, подэкранный дактилоскоп и предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12. Ориентировочная цена смартфона составляет 315 долларов.