OnePlus Nord 2 готовится к релизу

OnePlus Nord был, вероятно, самым разрекламированным смартфоном 2021 года — производитель вложил массу ресурсов в то, чтобы смартфон был везде. Это, безусловно, сработало, так как устройство действительно пользовалось повышенным спросом на протяжении длительного времени. И в преддверии выпуска своего преемника, получившего название OnePlus Nord 2, компания удалила все сообщения из официального аккаунта OnePlus Nord в Instagram. Это было сделано, конечно же, в рамках маркетинга — этим производитель моментально привлёк к себе внимание аудитории. Теперь все обсуждают гаджет и то, каким он может быть. Более того, Мукул Шарма, известный индийский специалист в области технологий, который частенько сливает данные о свежих устройствах, сообщил о сроках запуска OnePlus Nord 2. По словам Шармы, OnePlus Nord 2 будет запущен в последние 10 дней июля.

Официально гаджет представят 24 июля и если это правда, мы ожидаем, что бренд официально объявит дату запуска в ближайшие дни, поскольку компании нужно ведь готовится к презентации и набирать обороты. Кроме того, согласно предыдущим отчетам, предстоящий OnePlus Nord 2 будет выглядеть идентично серии OnePlus 9. Сообщается, что он поставляется с 6,43-дюймовым дисплеем FHD+ на AMOLED-матрице с частотой обновления 90 Гц, отверстием для фронтальной камеры и датчиком отпечатков пальцев на экране. Также есть информация, что смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 1200 в сочетании с оперативной памятью объёмом до 12 ГБ и внутренней памятью 256 ГБ.