OnePlus Nord 2 появился в продаже

Компания OnePlus дала старт индийским продажам смартфона OnePlus Nord 2 5G, официальный дебют которого состоялся меньше недели назад. Смартфон оценен в 400 евро за версию с 8/128 ГБ памяти, 500 евро за 12/256 ГБ и 320 евро за вариант на 6/128 ГБ, который является эксклюзивом для Индии.

Напомним, что смартфон оснащается 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1200-AI, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт, предустановленной ОС Android 11 с прошивкой OxygenOS 11.3, поддержкой сотовых сетей 5G, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, модулем NFC, стереодинамиками, толщиной 8,2 мм и массой 189 г.