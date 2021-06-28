OnePlus Nord 2 показали на качественных рендерах Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными рендерами и подробностями о смартфоне OnePlus Nord 2, официальный релиз которого ожидается в июле. Итак, аппарат получит дизайн в стиле OnePlus 9, размеры 160:73,8:8,1 мм, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 1200, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, батарею на 4500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 30 или 65 Вт, предустановленную операционную систему Android 11 и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными рендерами и подробностями о смартфоне OnePlus Nord 2, официальный релиз которого ожидается в июле. Итак, аппарат получит дизайн в стиле OnePlus 9, размеры 160:73,8:8,1 мм, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 1200, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, батарею на 4500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 30 или 65 Вт, предустановленную операционную систему Android 11 и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 23:35 . Продукт - OnePlus Nord 2 Комментарии и отзывы OnePlus Nord 2

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