OnePlus Nord 2 показали на официальных рендерах

OnePlus уже официально подтвердила релиз смартфона OnePlus Nord 2 22 июля — компания даже начала раскрывать функции телефона, чтобы поддерживать интерес вокруг гаджета в сети. Мы также знаем, как будет выглядеть устройство благодаря 3D-рендеру от известного инсайдера OnLeaks. А теперь мы впервые увидим пресс-рендеры нового смартфона, который оказался именно таким, как и обещал инсайдер. Представленные изображения подтверждают, что смартфон будет поставляться с плоским дисплеем с одним отверстием в ​​верхнем левом углу. К сожалению, никакой информации о том, как будет выглядеть смартфон с тыльной стороны пока что нет — производитель официальной информации не предоставил, а инсайдерские картинки вполне могут быть обманчивыми.

К счастью, о OnePlus Nord 2 уже известно почти все благодаря сливам информации из бенчмарков. Согласно предыдущим отчетам, телефон будет оснащен 6,43-дюймовым дисплеем FHD+ с AMOLED-матрицей с частотой обновления 90 Гц. Он будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, OnePlus официально подтвердил, что OnePlus Nord 2 будет работать на специально разработанном процессоре MediaTek Dimensity 12000-AI и будет работать под управлением OxygenOS 11.3 на базе Android 11. Остаётся лишь надеяться, что устройство по итогу будет вполне доступным и пользователей никто не отпугнет завышенной стоимостью. Характеристики выглядят вполне привлекательными, если вы хотите себе именно флагманский гаджет.