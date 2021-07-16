OnePlus Nord 2 показали на официальном рендере

Компания OnePlus опубликовала изображение, на котором можно увидеть заднюю панель смартфона Nord 2. Отметим тройную основную камеру в духе OnePlus 9 – с двумя крупными и одним небольшим объективами.

По предварительным данным, главный модуль будет основан на 50-Мп датчике Sony IMX766 с оптической стабилизацией, который используется в сверхширокоугольном модуле OnePlus 9 Pro. Смартфону также прочат платформу MediaTek Dimensity 1200-AI с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 30 или 65 Вт. Предполагается, что OnePlus Nord 2 будет стоить около 400 долларов.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord 2
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