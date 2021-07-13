OnePlus Nord 2 получит продвинутую камеру

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне OnePlus Nord 2, который еще не был представлен официально. Итак, главный модуль камеры грядущей новинки будет построен на 50-Мп датчике Sony IMX766 с оптической стабилизацией, который используется в сверхширокоугольном модуле у старшей модели OnePlus 9 Pro. Тот же датчик установлен уже в главном модуле Oppo Find X3 Pro, который, что любопытно, оценен более высоко в рейтинге DxOMark, чем OnePlus 9 Pro.

Смартфону также прочат платформу MediaTek Dimensity 1200-AI с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта, дизайн в стиле OnePlus 9, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 30 или 65 Вт. Предполагается, что OnePlus Nord 2 будет стоить около 400 долларов.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord 2
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