OnePlus Nord 2T официально дебютировал по цене 530 долларов

OnePlus Nord 2T официально дебютировал в Непале, а в ближайшее время новинка появится и в Индии. Стоимость устройства в базовой конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти составляет 530 долларов, вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти оценивается в 610 долларов.

OnePlus Nord 2T основан на платформе MediaTek Dimensity 1300. Производительность смартфона в AnTuTu составляет около 620 000 баллов. Устройство оснащено оперативной памятью LPDDR4X и флэш-памятью UFS 3.1. Экран AMOLED характеризуется с диагональю 6,43 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой кадров 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Разрешение встроенной фронтальной камеры составило 32 Мп, в основной камере используется сенсоры с разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Новый OnePlus получил аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и предустановленным Android 12 с интерфейсом OxygenOS 12.1.